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Bursa'da kan donduran cinayet! Genç kadın elleri ve ayakları bağlı halde...

09.04.2019 10:52

Bursa'da Suriye uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Elleri ve ayakları bağlı olarak bulunan kadının boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


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