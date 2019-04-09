BİM 9 Nisan aktüel ürünle listesi satışa çıktı. Tekstik ürünlerinin yer aldığı katalogda birçok ürün bulunuyor. Kadınlar için spor tayt ve bustiyer, erkek çocuk için 3'lü slip ve 2'li boxer çeşitleri Salı günü indirimleri arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 NİSAN 2019)

Büstiyer Spor Çift Taraf Comfort Family

• Beden S/M-M/L

• %90 polyamid %10 elastan 21,95 TL

Uzun/Kısa Spor Tayt

Uzun Spor Tayt

• Beden S/M-M/L-XL

Kısa Spor Tayt

• Beden S/M-M/L 19,95 TL



Bustiyer Spor Pedli

• Beden S/M-M/L 16,95 TL

Bustiyer Spor Günlük

• Beden S/M-M/L 12,95 TL

Sütyen Dantelli/Dolgulu/Kaplı

• 80-85-90 numara 14,95 TL



5'li Slip Kadın

• %95 pamuk %5 elastan

• Beden S/M-L/XL 19,95 TL



3'lü Bato Külot Kadın

• %95 pamuk %5 elastan

• Beden M/L-XL/XXL 11,50 TL



3'lü Slip / 2'li Boxer Erkek Çocuk

• %95 pamuk %5 elastan

• Farklı renklerde

• 3/4-5/6-7/8 yaş 9,95 TL

2'li Boxer Havlu Bel Erkek

• %100 pamuk

• Beden S/M-L/XL 14,95 TL

3'lü Çorap Spor /Tactel/Havlu /Çorap

• Kadın 36-39

• Erkek 40-44

• Farklı renklerde 9,95 TL



5'li Çorap Çocuk Kız-Erkek

• Pamuklu çorap

• Farklı renklerde

• 4-9 yaş 9,95 TL



5'li Çorap Erkek

• Pamuklu

• 40-44 numara 14,95 TL

3'lü Spor Patik Çorap Erkek-Kadın

• Pamuklu, Lastik Bantlı

• Kadın 36-39

• Erkek 40-44

• Farklı renklerde 7,95 TL

5'li Slip Kız Çocuk

• %95 pamuk %5 elastan

• 3/4-5/6-7/8 yaş 14,95 TL