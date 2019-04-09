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  • 09.04.2019 11:03
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 11:03

9 Nisan aktüel ürünler kataloğu! BİM'de salı indirimleri belli oldu! Sürpriz ürünler yer alıyor

aktüel ürünler listesi geçtiğimiz gün yayınlanmıştı. 9 Nisan Salı günü itibarıyla müşterilerine bazı ürünleri indirimli olarak satışa çıkaran BİM, katalogda tekstil ürünlerine ağırlık verdi. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte 9 Nisan 2019 kataloğu fiyat listesi...

BİM'de bu hafta! İşte indirimli ürünler

9 Nisan aktüel ürünle listesi satışa çıktı. Tekstik ürünlerinin yer aldığı katalogda birçok ürün bulunuyor. Kadınlar için spor tayt ve bustiyer, erkek çocuk için 3'lü slip ve 2'li boxer çeşitleri Salı günü indirimleri arasında. Peki, bu hafta BİM'de hangi ürünler var? İşte 9 Nisan 2019 kataloğu...

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (9 NİSAN 2019)

Büstiyer Spor Çift Taraf Comfort Family

• Beden S/M-M/L
• %90 polyamid %10 elastan 21,95 TL

Uzun/Kısa Spor Tayt

Uzun Spor Tayt
• Beden S/M-M/L-XL

Kısa Spor Tayt
• Beden S/M-M/L 19,95 TL


Bustiyer Spor Pedli

• Beden S/M-M/L 16,95 TL

Bustiyer Spor Günlük

• Beden S/M-M/L 12,95 TL

Sütyen Dantelli/Dolgulu/Kaplı

• 80-85-90 numara 14,95 TL


5'li Slip Kadın

• %95 pamuk %5 elastan
• Beden S/M-L/XL 19,95 TL


3'lü Bato Külot Kadın

• %95 pamuk %5 elastan
• Beden M/L-XL/XXL 11,50 TL


3'lü Slip / 2'li Boxer Erkek Çocuk

• %95 pamuk %5 elastan
• Farklı renklerde
• 3/4-5/6-7/8 yaş 9,95 TL

2'li Boxer Havlu Bel Erkek

• %100 pamuk
• Beden S/M-L/XL 14,95 TL

3'lü Çorap Spor /Tactel/Havlu /Çorap

• Kadın 36-39
• Erkek 40-44
• Farklı renklerde 9,95 TL


5'li Çorap Çocuk Kız-Erkek

• Pamuklu çorap
• Farklı renklerde
• 4-9 yaş 9,95 TL


5'li Çorap Erkek

• Pamuklu
• 40-44 numara 14,95 TL

3'lü Spor Patik Çorap Erkek-Kadın

• Pamuklu, Lastik Bantlı
• Kadın 36-39
• Erkek 40-44
• Farklı renklerde 7,95 TL

5'li Slip Kız Çocuk

• %95 pamuk %5 elastan
• 3/4-5/6-7/8 yaş 14,95 TL

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