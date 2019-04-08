9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı indirimlerine özel sürpriz tekstil ürünleri...

9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler belli oldu. Tekstil ürünlerine yer veren BİM'in yayınladığı katalogda spor taytı ve bustiyer spor günlük gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu ile müşterileri hangi indirimler bekliyor? İşte 9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...