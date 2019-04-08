9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu! Salı indirimlerine özel sürpriz tekstil ürünleri...
BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. 9 Nisan Salı günü itibarıyla müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM'in yayınladığı katalogda tekstil ürünleri dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? İşte 9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
08.04.2019 16:43
- Son Güncelleme: 08.04.2019 16:43
9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu ile indirimli ürünler belli oldu. Tekstil ürünlerine yer veren BİM'in yayınladığı katalogda spor taytı ve bustiyer spor günlük gibi birçok ürün bulunuyor. Peki, BİM aktüel ürünler kataloğu ile müşterileri hangi indirimler bekliyor? İşte 9 Nisan 2019 BİM aktüel ürünler kataloğu...
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