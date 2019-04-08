Obrigado ne demek sorusu son zamanlarda merakla araştırılan konulara arasında yer alıyor. Bu nedenle birçok kişi "Obrigado kelimesi hangi dilde teşekkür etmek için kullanılır?" sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen o sorunun yanıtını sizin için araştırdık.

OBRİGADO KELİMESİ HANGİ DİLDE TEŞEKKÜR ETMEK İÇİN KULLANILIR?

Cevap: PORTEKİZCE

PORTEKİZCE HAKKINDA...

Portekizce, iki yüz milyon üzerinde insan tarafından ana dil olarak konuşulmaktadır. Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir. Güney Amerika'da yaklaşık 190 milyon kişi tarafından, Latin Amerika'da ise nüfusun % 34'ü tarafından konuşulmaktadır.