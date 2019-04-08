Canlı bilgi yarışması Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Yarışma öncesi birçok kişi ipucu sorusunu merakla bekliyordu. Hadi'nin merak edilen ipucu sorusu belli oldu. Hadi'den özetle ipucu sorusu, "Selvi Boylum, Al Yazmalım filminin yönetmeni kimdir?" şeklinde paylaşıldı. İşte 8 Nisan 20.30 Hadi ipucu sorusu...

8 NİSAN HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın oynadığı, kamyon şoförü İlyas ve Asya'nın aşkını konu alan; "sevgi emektir" sözüyle meşhur filmin adı "Selvi Boylum, Al Yazmalım". Peki bu filmin yönetmeni kim biliyor muyuz?

Cevap: ATIF YILMAZ

SELVİ BOYLUM, AL YAZMALIM FİLMİ HAKKINDA..

Selvi Boylum Al Yazmalım, Atıf Yılmaz tarafından yönetilen, başrollerinde Kadir İnanır ve Türkân Şoray'ın oynadığı, 1977 tarihli film. Türk sinemasının başyapıtlarından biri olarak sayılmaktadır. Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un 1970 yılında yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanmıştır.