Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 9 Nisan 2019 hava durumu 09.04.2019 10:15

9 Nisan 2019 Salı son dakika hava durumu tahminleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt geneli hava durumu tahminlerini yayınladı. Yapılan tahminlerde ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı bildirilirken, kuvvetli sağanak yağışın yurdu etkisi altına alacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 9 Nisan 2019 Salı hava durumu tahminleri...