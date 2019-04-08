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İranlı baronunun kızının öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı 'de infaz edildi

İranlı baronu Zindaşti’nin kızının ve şoförünün öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı, ’de kurşun yağmuruna tutuldu.

Firariye infaz

İstanbul , korkunç bir cinayete sahne oldu. İranlı baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü Devrim Öztunç'un 2014 yılında Büyükçekmece'de trafik ışıklarında öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı İlhan Ünğan, 'nde bir kafenin önünde bulunan lüks aracının yanında silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı kaçarken, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında otomobilde bulunduğu öğrenildi. İnfazın ardından olay yerine gelen Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

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