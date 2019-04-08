İstanbul Kadıköy, korkunç bir cinayete sahne oldu. İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin kızı Arzu Şerifi Zindaşti ile şoförü Devrim Öztunç'un 2014 yılında Büyükçekmece'de trafik ışıklarında öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'nde bir kafenin önünde bulunan lüks aracının yanında silahlı saldırıya uğradı. Ünğan olay yerinde hayatını kaybetti.

Zanlı kaçarken, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında otomobilde bulunduğu öğrenildi. İnfazın ardından olay yerine gelen Ünğan'ın yakınlarından 3 kişi gözaltına alındı. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.