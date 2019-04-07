Kadıköy'de bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, Bağdat Caddesi'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda Ünğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında arabada bulunduğunu, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı ifade etti.

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ünğan, 26 Eylül 2014'te, Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında firari sanık olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.