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  • 07.04.2019 18:23
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 18:27

'de sokak ortasında cinayet!

'deki davasının firari sanığı, 'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Kadıköy'de sokak ortasında cinayet! Bakın kim çıktı

'de bir kişi, uğradığı sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, İlhan Ünğan, 'ndeki bir kafenin önünde bulunan arabasının yanında silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli ya da şüpheliler olay sonrasında kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme sonucunda Ünğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıkları, Ünğan'ın eşi ve çocuğunun olay sırasında arabada bulunduğunu, çevredekiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldığı ifade etti.

Bölgede inceleme yapan polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ünğan, 26 Eylül 2014'te, 'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesi davasında olarak aranıyordu. Davada, Ünğan'ın ağabeyi Orhan Ünğan ise tutuklu olarak yargılanıyor.

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