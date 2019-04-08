Çocuk oyuncağı değil

Dünyada 200'e yakın gencin intiharına sebep olan 'Mavi Balina' adlı oyun Türkiye'de de can almaya devam ediyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor. Ankara'da Nuran- Rıza Mertin çiftinin 2 çocuğundan üniversite öğrencisi Evrim Mertin (24), 2017 yılında, evinde intihar etti. Ailesi, 'Mavi Balina' oyununu oynadığını iddia ederek, sorumlular hakkında davacı oldu.
Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, oyunun, oynayanları, yalnızlaştırıp, özgüvenini ortadan kaldırarak, değersiz hissettirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Demirhan, ailenin, Evrim'in son zamanlarındaki davranışlarını 'sınav stresi' ya da 'bunalım' olarak yorumladığını aktararak, "3 gün boyunca odadan çıkmamış, tuvaletini bile şişye yapmış. Vücudunda balinamsı, jiletle çizilmiş şekiller var" dedi. Kadın avukat sözlerine şöyle devam etti: "Aileler 3 saatten fazla hiçbir oyunu çocuklarına oynatmasınlar. Yanlarında olduklarını hissettirsinler."
İzmir'de Tuna M., Mavi Balina kurbanı oldu.
Van'da Sevda E. kayalıklardan atlayarak canına kıydı.
Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, oyunun, oynayanları, yalnızlaştırıp, özgüvenini ortadan kaldırarak, değersiz hissettirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Demirhan, ailenin, Evrim'in son zamanlarındaki davranışlarını 'sınav stresi' ya da 'bunalım' olarak yorumladığını aktararak, "3 gün boyunca odadan çıkmamış, tuvaletini bile şişye yapmış. Vücudunda balinamsı, jiletle çizilmiş şekiller var" dedi. Kadın avukat sözlerine şöyle devam etti: "Aileler 3 saatten fazla hiçbir oyunu çocuklarına oynatmasınlar. Yanlarında olduklarını hissettirsinler."
İzmir'de Tuna M., Mavi Balina kurbanı oldu.
Van'da Sevda E. kayalıklardan atlayarak canına kıydı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.