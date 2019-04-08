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Çocuk oyuncağı değil

’ oyunu birçok ailenin canını yaktı. ’da inthiar eden üniversiteli ’in, komutlar için 3 gün odada kaldığı, tuvaletini bile şişeye yaptığı ortaya çıktı. Uzmanlar, ebeveynleri uyardı: 3 saatten fazla oyun oynatmayın.

Çocuk oyuncağı değil
Dünyada 200'e yakın gencin ına sebep olan 'Mavi Balina' adlı oyun 'de de can almaya devam ediyor. Uzmanlar aileleri uyarıyor. 'da Nuran- Rıza Mertin çiftinin 2 çocuğundan üniversite öğrencisi Evrim Mertin (24), 2017 yılında, evinde intihar etti. Ailesi, 'Mavi Balina' oyununu oynadığını iddia ederek, sorumlular hakkında davacı oldu.




Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, oyunun, oynayanları, yalnızlaştırıp, özgüvenini ortadan kaldırarak, değersiz hissettirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Demirhan, ailenin, Evrim'in son zamanlarındaki davranışlarını 'sınav stresi' ya da 'bunalım' olarak yorumladığını aktararak, "3 gün boyunca odadan çıkmamış, tuvaletini bile şişye yapmış. Vücudunda balinamsı, jiletle çizilmiş şekiller var" dedi. Kadın avukat sözlerine şöyle devam etti: "Aileler 3 saatten fazla hiçbir oyunu çocuklarına oynatmasınlar. Yanlarında olduklarını hissettirsinler."




'de Tuna M., kurbanı oldu.




'da Sevda E. kayalıklardan atlayarak canına kıydı.

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