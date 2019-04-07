2019 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ve sahur ne zaman?

Mübarek Üç Ayların gelmesinin ardından bu yıl Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediliyor. Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu ise merak edilen sorular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı dini günler takvimi yayınladı. Bu yıl Recep ayı içindeki Regaib Kandili ise 19 Mart'ta idrak edilecek. Peki Ramazan başlangıcı 2019 yılında hangi aya geliyor? İşte detaylar...



RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Vatandaşlar tarafından merak edilenlen konulardan birisi de Ramazan ayının ne zaman başlayacağı oldu. Peki, Ramazan ayı ne zaman başlayacak? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2019 yılı dini günler takvimini yayınladı. Regaip, Miraç ve Berat kandilleri ile Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran üç aylar 8 Mart 2019'da başladı. Ramazan ayı ise 6 Mayıs'ta başlayacak.

ÜÇ AYLARIN İSLAMİYET'TEKİ YERİ

Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. (Bakara, 2/184-185)

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır. (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79).

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

3 Haziran Pazartesi günü Ramazan Bayramı Arefesidir.

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 4 Haziran Salı

Ramazan Bayramı'nın 2. Günü: 5 Haziran Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 3. Günü: 6 Haziran Perşembe