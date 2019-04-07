Zeytinburnu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Ankara istikameti Cevizlibağ mevkisinde T.Ş'nin kullandığı 34 AC 0878 plakalı cip, E.K'nin kullandığı 34 LG 9993 plakalı minibüs ve sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 BNM 636 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası 34 BNM 636 plakalı otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan yolcunun olay yerinden kaçtığı iddia edilirken diğer iki araçta bulunan 2 kişi ise yaralandı.