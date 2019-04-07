AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada İstanbul'daki oy farkının 15.987'ye indiğini açıkladı.

Yavuz açıklamasında "Sayın İmamoğlu "Tüm oylar sayılsa bile fark 18-20 bin olur" demişti. Oysa geçersiz oyların %70'i, tüm oyların ise henüz sadece %5'i sayılmasına rağmen fark 15.987'ye indi. Daha oyların %95'i arkada duruyor..." ifadelerine yer verdi.