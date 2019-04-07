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  • 07.04.2019 21:12
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 21:19

Son dakika... İmamoğlu ile arasındaki fark azalıyor! 'da son rakamı açıkladı

Son dakika... Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 'daki oy farkının 15.987'ye indiğini açıkladı. İşte İstanbul'da son durum...

Son dakika... İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki fark azalıyor! AK Parti İstanbul'da son rakamı açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 'daki oy farkının 15.987'ye indiğini açıkladı.

Yavuz açıklamasında "Sayın İmamoğlu "Tüm oylar sayılsa bile fark 18-20 bin olur" demişti. Oysa geçersiz oyların %70'i, tüm oyların ise henüz sadece %5'i sayılmasına rağmen fark 15.987'ye indi. Daha oyların %95'i arkada duruyor..." ifadelerine yer verdi.

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