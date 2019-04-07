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  • Son Güncelleme: 07.04.2019 12:47

Son dakika: sonucunda son durum ne? A Haber canlı yayında oy farkı açıklandı

31 Mart yerel leri sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok konuşulan il şüphesiz oldu. İstanbul'da resmi olmayan sonuçlara göre adayı ile adayı arasında 29 bin oy farkı vardı. AK Parti, seçimlerde usulsüzlük yapıldığını belgeledi ve itiraz sürecini başlattı. Çeşitli ilçelerde oyların yeniden sayılmasıyla İstanbul'da aradaki fark kapanmaya başladı. Peki İstanbul seçim sonuçlarında son durum ne? Oy farkı kaç? İşte A Haber canlı yayınından son bilgiler...

Bugün il kurulları kendilerine yapılan itirazları saat 17'de sonuca bağlayacak. A Haber muhabiri Pınar Özenç ise 7 Nisan Pazar günü 'nın güncel verilerine göre ve arasındaki oy farkını canlı yayında açıkladı. Öte yandan Özenç, 'nin YSK'ya genelinde tüm oyların sayılması için başvuruda bulanacağını ifade etti. İşte 7 Nisan Pazar günü İstanbul seçimlerinde son durum ve yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları....

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