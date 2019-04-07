Bugün il seçim kurulları kendilerine yapılan itirazları saat 17'de sonuca bağlayacak. A Haber muhabiri Pınar Özenç ise 7 Nisan Pazar günü YSK'nın güncel verilerine göre Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkını canlı yayında açıkladı. Öte yandan Özenç, AK Parti'nin YSK'ya İstanbul genelinde tüm oyların sayılması için başvuruda bulanacağını ifade etti. İşte 7 Nisan Pazar günü İstanbul seçimlerinde son durum ve yaşanan son dakika gelişmelerinin detayları....