Sigara fiyatlarına dün itibariyle 2 TL'lik zam yapıldı. Philip Morris SA tarafından 6 Nisan tarihinde sigara fiyatları listesinde güncelleme yapıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından birçok kişi "Sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. "Hangi marka sigaralara zam geldi?" sorusuyla ilgili detayları sizin için derledik.

SİGARA FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Philip Morris SA tarafından belirlenen fiyat listesine göre en düşük bandrollü sigara fiyatı 11 liraya çıkarken, daha önce 13 liraya satılan en yüksek fiyatlı sigaralar ise 15,5 liradan satılacak. İşte sigara fiyatları...

MURT B.: 12.00 TL

LRK: 12.00 TL

LRK R.: 11.50 TL

PARL: 15.50 TL

MARL: 15.00 TL

MARL T.: 14.00 TL

L: 11.50 TL

L RED: 11.00 TL

MURT: 13.00 TL

CHST: 11.50 TL

ZAM GELMEYEN SİGARALAR HANGİLERİ?

Kent Switch Sigara Fiyatı: 11,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Gray Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent Slim Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent D Range Gray Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Kent N Range Black Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Kent N Range Grey Sigara Fiyatı: 12,00 TL

Camel Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Camel Soft Fiyatı: 10,00 TL

Camel Box (Kutu) Fiyatı: 10,00 TL

Camel White Fiyatı: 10,00 TL

Camel Green Fiyatı: 10,00 TL

Monte Carlo Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Monte Carlo Slender Fiyatı: 8,50 TL

Rothmans Uzun Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Kısa Mavi Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Gri Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slender Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Rothmans Slim Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Viceroy (Kırmızı, Mavi, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Kısa Viceroy (Red, Navy Blue, Gray) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy Switch (Mentollü) Sigara Fiyatı: 9,50 TL

Viceroy D-Range Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2000 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 (Kırmızı, Mavi) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Tekel 2001 Soft Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Samsun 216 (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Samsun 216 (Yumuşak – Soft) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun – Kısa Samsun (Normal) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Uzun Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Soft – Yumuşak) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Kısa Maltepe (Kutu – Box) Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Vogue (Mavi) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Vogue Mentollü (Yeşil) Sigara Fiyatı: 14,00 TL

Kısa HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Uzun HD Sigara Fiyatı: 7,50 TL

HD Slim (Altınyaprak, Blue) Sigara Fiyatı: 8,00 TL

President Kısa Sigara Fiyatı: 7,50 TL

President Uzun Sigara Fiyatı: 7,50 TL

Medley (Sarı, Mavi, Kırmızı, Beyaz): 7,00 TL

Vigor Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ultimate Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Vigor Ocean Sigara Fiyatı: 8,00 TL

Salem Sigara Fiyatı: 12,50 TL

Anadolu Sigara Fiyatı: 8,50 TL

Davidoff Sigara Fiyatı: 13,00 TL

West KS/SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Grey Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

West Red Line / Navy Line Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Polo Grey / Blue / Purple Slims Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bianca Rose Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

Bianca Lite Slims Sigara Fiyatı: 10,00 TL

İmperial Dark Blue SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

İmperial Classic Red KS / SL Sigara Fiyatı: 9,00 TL

Bockwoods Sigara Fiyatı: 17,00 TL

Monte Cristo Sigara Fiyatı: 17,00 TL