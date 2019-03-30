Yasaklar, Deliler, Reklamlar oyunlarının hangi tiyatro topluluğu tarafından sergilendiği merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yasaklar, Deliler, Reklamlar oyunlarını hangi tiyatro topluluğu sergilemiştir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...
YASAKLAR, DELİLER, REKLAMLAR OYUNLARINI HANGİ TİYATRO TOPLULUĞU SERGİLEMİŞTİR?
Devekuşu Kabare, Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından 1967'de İstanbul'da kurulan tiyatro topluluğudur Toplumsal ve politik taşlamaya oyunlarında başarıyla yer verdi.
Sergiledikleri oyunlar şunlardır;
Vatan Kurtaran Şaban
Astronot Niyazi
Ha Bu Diyar
Haneler
Keşanlı Ali Destanı
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Aşk Olsun
Deliler
Geceler
Yasaklar
Beyoğlu Beyoğlu
Reklamlar
Dün Bugün
Aşk-u Sevda
Dev Aynası
Yar Bana Bir Eğlence
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