Yasaklar, Deliler, Reklamlar oyunlarının hangi tiyatro topluluğu tarafından sergilendiği merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Yasaklar, Deliler, Reklamlar oyunlarını hangi tiyatro topluluğu sergilemiştir? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

YASAKLAR, DELİLER, REKLAMLAR OYUNLARINI HANGİ TİYATRO TOPLULUĞU SERGİLEMİŞTİR?

Devekuşu Kabare, Haldun Taner'in öncülüğünde Ahmet Gülhan, Zeki Alasya ve Metin Akpınar tarafından 1967'de İstanbul'da kurulan tiyatro topluluğudur Toplumsal ve politik taşlamaya oyunlarında başarıyla yer verdi.

Sergiledikleri oyunlar şunlardır;

Vatan Kurtaran Şaban

Astronot Niyazi

Ha Bu Diyar

Haneler

Keşanlı Ali Destanı

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Aşk Olsun

Deliler

Geceler

Yasaklar

Beyoğlu Beyoğlu

Reklamlar

Dün Bugün

Aşk-u Sevda

Dev Aynası

Yar Bana Bir Eğlence