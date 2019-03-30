Hadi bu akşam saat 20.30'da başlayacak. İpucu sorusu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hadi'den "Hababam Sınıfı" serisinin ilk filmi 1975 yılında Ertem Eğilmez tarafından sinemaya aktarılmıştır. Peki sizce; unutulmaz oyuncu Kemal Sunal, bu ünlü serinin kaç filminde rol almıştır?" açıklaması yapıldı. İşte 30 Mart Hadi ipucu sorusunun yanıtı...

30 MART HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Rıfat Ilgaz'ın, 1957 yılında yayınladığı "Hababam Sınıfı" serisinin ilk filmi 1975 yılında Ertem Eğilmez tarafından sinemaya aktarılmıştır. Peki sizce; unutulmaz oyuncu Kemal Sunal, bu ünlü serinin kaç filminde rol almıştır?

CEVAP: KEMAL SUNAL, HABABAM SINIFI'NIN 4 FİLMİNDE ROL ALMIŞTIR.

KEMAL SUNAL KİMDİR?

Oynadığı karakterlerle önemli çıkış yakalayan Kemal Sunal, Türk sinema tarihine damga vuran oyunculardandır. Tiyatro ile sanat hayatına başlayan sanatçı, Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle sinema filmlerine yönelmiştir. İlk amatör tiyatro oyunu, Vefa Lisesi'nde okurken rol aldığı Zoraki tabiptir. Kenterler, Ulvi Araz, Ayfer Feray ve son olarak Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda profesyonel olarak rol aldıktan sonra Ertem Eğilmez'in kendisini fark etmesiyle, 1972 yılında Tatlı Dillim filminde rol alarak sinemaya ilk adımını atmıştır.

Filmlerinde oynadığı iyi, saf adam rolleriyle beğeni kazanmıştır. Sanatçı, komedi filmleri ağırlıkta olsa da, dram türündeki filmlerde de rol almıştır. Oynadığı filmlerdeki karakterlerin genel özelliği haksızlıkların karşısında duran, iyiliği ve saflığı yüzünden başına sürekli iş açılan, zekasıyla kötülerle mücadele eden ve insanlara doğru yolu gösteren, daima gülen adamdır. Kendisini çok az konuşan, çok soğuk bir adamım diyerek tanımlayan Kemal Sunal'ın sinema izleyicileri tarafından benimsenmesi ve sevilmesinin en büyük sebeplerinden birisi, filmlerin çekildiği dönemlerde yaşanan sosyolojik-sosyo ekonomik ve siyasi gelişmelerin filmlerinde yer almasıdır.

Kemal Sunal, öğretmenden bekçiye, kapıcılıktan çöpçüye kadar birçok karakteri oynayarak, beğeni kazanmıştır. Yüksek lisansını TV ve sinemada Kemal Sunal güldürüsü isimli tezi ile yapmıştır. 82 filmde rol almış sanatçının son filmi 1999 yılında vizyona giren Propaganda'dır. 3 Temmuz 2000 tarihinde, Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği uçakta, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmiştir.