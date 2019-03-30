Kemal Tahir'in hangi romanından uyarlanan dizi 1980'yasaklanmıştır?

Türk edebiyatının efsane isimlerinden Kemal Tahir'in kitaplarını birçoğumuz mutlaka okumuşuzdur. Şu sıralar birçok kişi "Kemal Tahir'in hangi romanından uyarlanan dizi 1980'de yasaklanmıştır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte o soru ve cevabı...

KEMAL TAHİR'İN HANGİ ROMANINDAN UYARLANAN DİZİ YASAKLANMIŞTI?

CEVAP: Yorgun Savaşçı

YORGUN SAVAŞÇI DİZİSİ

Yorgun Savaşçı 1980 yılında yönetmen Halit Refiğ tarafından TRT için TV dizisi olarak çekilen filmdir. Kemal Tahir'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.