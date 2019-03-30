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  • 30.03.2019 18:58
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 18:59

'in hangi romanından uyarlanan dizi 1980'yasaklanmıştır?

Türk edebiyatının efsane ismi 'in kitaplarını birçoğumuz okumuşuzdur. Şimdi birçok kişi Kemal Tahir’in hangi romanından uyarlanan dizi 1980'de yasaklanmıştır sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte o sorunun yanıtı...

Kemal Tahir'in hangi romanından uyarlanan dizi 1980'yasaklanmıştır?

Türk edebiyatının efsane isimlerinden 'in kitaplarını birçoğumuz mutlaka okumuşuzdur. Şu sıralar birçok kişi "Kemal Tahir'in hangi romanından uyarlanan dizi 1980'de yasaklanmıştır?" sorusuna yanıt arıyor. İşte o soru ve cevabı...

KEMAL TAHİR'İN HANGİ ROMANINDAN UYARLANAN DİZİ YASAKLANMIŞTI?

CEVAP:

YORGUN SAVAŞÇI DİZİSİ

Yorgun Savaşçı 1980 yılında yönetmen Halit Refiğ tarafından TRT için TV dizisi olarak çekilen filmdir. Kemal Tahir'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

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