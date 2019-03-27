Dünya Tiyatrolar Günü bugün kutlanıyor. Toplum kültürünün aynası olan tiyatro, ülkemiz için oldukça önemlidir. Tiyatronun oyunculara ve oyunculuğa da büyük katkısı vardır. Her yıl Mart ayının 27'sinde Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanır. Bu özel günü mesaj paylaşarak kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. İşte Dünya Tiyatrolar Günü kutlama mesajları ve en güzel şiirler...

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Tiyatro, adamı insan eden sanattır

Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır. Turgut Özakman

Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. Sabahattin Kudret Aksal

Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.

Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Tiyatro, yaşam devamlılığını ve ulusları birbirine bağlayan gücünü, her yeni olana açık olma özelliği ile sağlar.

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. – Oscar Wilde

Tiyatro insanı kandırmayan, insanı insana en iyi anlatan bir araçtır. Tiyatro bana insan biriktirmeyi öğretti. Doktor da oldum komiser de… Hayvanları da incelerim çünkü tilki gibi kurnaz, aslan gibi yırtıcı birini de oynarsınız. Daha kolay anlıyorum insanları. Herhangi meslekten birisiyle 20 dakika oturayım hemen ona dair çıkarırım her şeyi. Zihni Göktay

Tiyatro, söze can katar; sözü görüntüye, düşünceyi eyleme çevirir.

Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.

Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk

Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. Oscar Wilde

Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.

Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Bu gün tiyatrolar günü;

Dünya sahneden sesleniyor.

Acının, gülüşün düğünü,

Sahnede sergileniyor.

Bu gün tiyatrolar günü;

Kendini bulmak için koş.

Düşünmek için, gülmek için,

İnsanlığını bulmak için koş.

Perdeler hep kalksın insin.

Sönmesin bu parlayan ışık.

Tiyatro insana seslensin,

Sevgi ile güzel ile karışık.

Adnan Çakmakçıoğlu

TİYATROLAR

Eğlence ve okuldur

Tiyatrolar millete,

Yaşatırlar gerçeği

Sanatçılar sahnede.

Açılınca perdeler

Dolar bütün salonlar,

Büyüler seyirciyi

Her zaman tiyatrolar.

Komedisi, dramı

Hepsi ayrı eserdir,

Hepsi ayrı bir kültür

Hepsi ayrı değerdir.

Destek verip onlara

Gidelim her oyuna,

Kapanmasın perdeler

Koşalım tiyatroya.

TİYATROLAR

Gölge düşmeden perdeye,

Biz geldik sizi görmeye,

Sanata değer vermeye,

Açıldı hep tiyatrolar.

Kalpte pekişti dostluklar,

Yakın oldu hep uzaklar,

Canlı konuştu dudaklar,

Açılınca tiyatrolar.

Bunca senaryo yazıldı,

Millet salona dizildi,

İller, ülkeler gezildi,

Sanat evi tiyatrolar.

Perde açılınca akşam,

Ben hep önlerde otursam,

Alkış tufanına dalsam,

Benim evim tiyatrolar.

Hakkı ÇEBİ

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ

Dünyanın her yerinde

Yirmi Yedi Mart günü.

Tüm coşkuyla kutlanır

"Dünya Tiyatro Günü".

Bildiri yayımlarlar

Dünya tiyatroları.

İnsanlara sunarlar

En güzel oyunları

Hiçbir ücret almazlar

O gün seyredenlerden.

Tiyatronun zevkini

Tattırırlar derinden.

Güneş nasıl dünyayı

Aydınlatıyor ise,

Tiyatrolar da öyle

Işık tutarlar bize.

Tiyatronun önemi

İnkâr edilmez asla.

Onu seyredenleri

Etmeyenle kıyasla.

Fark edersin o zaman

Tiyatro cevherini;

Anlarsın tiyatronun

Toplumdaki yerini.

Naim YALNIZ