Dünya Tiyatrolar Günü bugün kutlanıyor. Toplum kültürünün aynası olan tiyatro, ülkemiz için oldukça önemlidir. Tiyatronun oyunculara ve oyunculuğa da büyük katkısı vardır. Her yıl Mart ayının 27'sinde Dünya Tiyatrolar Günü olarak kutlanır. Bu özel günü mesaj paylaşarak kutlamak ister misiniz? O zaman doğru adrestesiniz. İşte Dünya Tiyatrolar Günü kutlama mesajları ve en güzel şiirler...
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
- Tiyatro, adamı insan eden sanattır
- Tiyatro; insanı, insana, insanla, insanca anlatma sanatıdır. Turgut Özakman
- Tiyatro, sanatın tümü gibi bir okuldur. Eğitir, geliştirir insanı, dünyasının sınırlarını genişletir. Sabahattin Kudret Aksal
- Tiyatro, kalp perdesini açan bir sanattır.
- Tiyatro, gönüller arasında bağ kurar.
- Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.
- Tiyatro, yaşam devamlılığını ve ulusları birbirine bağlayan gücünü, her yeni olana açık olma özelliği ile sağlar.
- Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. – Oscar Wilde
- Tiyatro insanı kandırmayan, insanı insana en iyi anlatan bir araçtır. Tiyatro bana insan biriktirmeyi öğretti. Doktor da oldum komiser de… Hayvanları da incelerim çünkü tilki gibi kurnaz, aslan gibi yırtıcı birini de oynarsınız. Daha kolay anlıyorum insanları. Herhangi meslekten birisiyle 20 dakika oturayım hemen ona dair çıkarırım her şeyi. Zihni Göktay
- Tiyatro, söze can katar; sözü görüntüye, düşünceyi eyleme çevirir.
- Tiyatrosuz bir toplum yeni doğmuş bir çocuk sayılır.
- Sanattan mahrum bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Atatürk
- Tiyatroyu tüm sanat biçimleri arasında en yücesi olarak kabul ederim çünkü o insanoğlunun, neyin insani olduğu duygusunu bir başka kişi ile en dolaysız olarak paylaşabileceği yoldur. Oscar Wilde
- Tiyatro, toplum kültürünün aynasıdır.
- Tiyatro, adeta hem ahlak, hem de lisan için en büyük mekteptir.
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ İLE İLGİLİ ŞİİRLER
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
Bu gün tiyatrolar günü;
Dünya sahneden sesleniyor.
Acının, gülüşün düğünü,
Sahnede sergileniyor.
Bu gün tiyatrolar günü;
Kendini bulmak için koş.
Düşünmek için, gülmek için,
İnsanlığını bulmak için koş.
Perdeler hep kalksın insin.
Sönmesin bu parlayan ışık.
Tiyatro insana seslensin,
Sevgi ile güzel ile karışık.
Adnan Çakmakçıoğlu
TİYATROLAR
Eğlence ve okuldur
Tiyatrolar millete,
Yaşatırlar gerçeği
Sanatçılar sahnede.
Açılınca perdeler
Dolar bütün salonlar,
Büyüler seyirciyi
Her zaman tiyatrolar.
Komedisi, dramı
Hepsi ayrı eserdir,
Hepsi ayrı bir kültür
Hepsi ayrı değerdir.
Destek verip onlara
Gidelim her oyuna,
Kapanmasın perdeler
Koşalım tiyatroya.
TİYATROLAR
Gölge düşmeden perdeye,
Biz geldik sizi görmeye,
Sanata değer vermeye,
Açıldı hep tiyatrolar.
Kalpte pekişti dostluklar,
Yakın oldu hep uzaklar,
Canlı konuştu dudaklar,
Açılınca tiyatrolar.
Bunca senaryo yazıldı,
Millet salona dizildi,
İller, ülkeler gezildi,
Sanat evi tiyatrolar.
Perde açılınca akşam,
Ben hep önlerde otursam,
Alkış tufanına dalsam,
Benim evim tiyatrolar.
Hakkı ÇEBİ
DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜ
Dünyanın her yerinde
Yirmi Yedi Mart günü.
Tüm coşkuyla kutlanır
"Dünya Tiyatro Günü".
Bildiri yayımlarlar
Dünya tiyatroları.
İnsanlara sunarlar
En güzel oyunları
Hiçbir ücret almazlar
O gün seyredenlerden.
Tiyatronun zevkini
Tattırırlar derinden.
Güneş nasıl dünyayı
Aydınlatıyor ise,
Tiyatrolar da öyle
Işık tutarlar bize.
Tiyatronun önemi
İnkâr edilmez asla.
Onu seyredenleri
Etmeyenle kıyasla.
Fark edersin o zaman
Tiyatro cevherini;
Anlarsın tiyatronun
Toplumdaki yerini.
Naim YALNIZ
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