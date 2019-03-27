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  • 27.03.2019 10:04
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 10:38

'da 25 katlı gökdelende paniği

Fikirtepe'de 25 katlı bir binanın bodrum katında çıktı. Duman yükselen binadaki yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Fikirtepe'de 25 katlı binada çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.

Ayrıntılar gelecek...

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