Fikirtepe'de 25 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
Fikirtepe'de 25 katlı binada yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısının çöktüğü iddia edildi. İtfaiyenin müdahalesi devam ediyor.
Ayrıntılar gelecek...
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