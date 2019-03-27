2 bin 500 kadın polis alınacak

Emniyet Genel Müdürlüğü 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacağını duyurdu. Açıklamaya göre, hem polis merkezi amirlikleri hem de polis merkezi amirlikleri dışındaki iş ve işlemlerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılabilmesi için 81 il ve 700 polis merkezi amirliğinde 'Güven Masası' uygulaması hayata geçirildi. Bu kapsamda, 24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis memuru adayı alınacak. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar, 'www.pa.edu. tr' adresinden ilan edilecek.
- Ekonomi
- 27.03.2019
- Gazete
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