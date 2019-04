Şaban ayı ne zaman? Fazileti ve duaları

Müslümanlar için her günü ayrı güzel olan 3 aylar bu yıl 8 Mart'ta Recep ayı ile birlikte başladı. Recep ayından sonra gelen Şaban ayı ise 6 Nisan 2019 yılında başlayacak. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayı ise 2019 yılında 6 Mayıs'ta başlayacak ve 4 Haziran'da sona erecek. Peki 3 ayların birincisi olan Recep ayı ne zaman bitiyor? Recep ayında yapılması gereken ibadetler ve kılınması tavsiye edilen namazlar var. Recep ayının 27. gecesinde yapılan ibadetlerin ise özel bir yeri bulunuyor.

RECEB AYININ 27. GECESİ

Recebte öyle bir gün var ki o günü oruçlu geçirip, gecesini, ibadetle kaim olan kişi zamandan yüz seneyi oruç, yüz seneyi de kıyamla (gece ibadeti) geçirmiş gibi olur ki; o gün recebin bitmesine 3 gün kaladır. Her kim recebin 27.günü oruç tutup o gün sadaka verirse ALLAHu Teala orucuna karşılık kişiye bin hasene, ikibin köle azadı yazar.

Çünkü bu ayda özellikle mağfiret boldur. Bu ayda halkın kan dökmesine mani vardır. Bu ayda Allah Tealâ peygamberlerinin tevbelerini kabul buyurmuştur. Bu ayda peygamberlerini düşmanlarından korumuştur." Her kim 27.gecesi 12 rekat namaz kılar her rekatta 1 fatiha ve1 tane Kur'an'dan bir süre okur her iki rekatta bir selam verir namazı o şekilde kılıp sonra 100 kere "SübhanALLAHi velhamdülillahi vela ilahe illALLAHu vALLAHu ekber" diyip 100 istiğfar, 100 defa salat okursa bu kişi herhangi istediği bir duada bulunursa sabaha da oruca niyet ederse bir günah için dua etmemişse bütün duaları kabul olur.

Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir. Receb ayında özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.

ŞABAN AYININ FAZİLETİ NELERDİR

Şaban ayının fazileti konusunda detaylı bilgi verecek olursak; Bu ay Müslümanlar için en karlı ve kazançlı fırsat ayı olarak ifade edilmektedir. Şaban ayında, Müslümanların Allah'ın huzurunda, yine yüce yaratanın rızasını kazanmak için gerçekleştireceği her amel ve ibadetten üç yüz kattan fazla sevap kazanacaklardır. Öte yandan okunan her bir Kuran harfi içinse üç yüz Cennet meyvesi olduğu açıklanmaktadır. Diğer vakitlerde ihya edilen bir rekat namazın sevabı on ise, bu Şaban ayında üç yüzden fazla olmaktadır. Bu nedenle Şaban ayı, (Ramazan ayı hariç) diğer aylara nazaran müminlerin bol bol sevap kazanmasını sağlayacak bir ay olma özelliği göstermektedir.