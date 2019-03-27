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  • 28.03.2019 07:02
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 07:02

'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün İstanbul'da hava nasıl olacak? 28 Mart 2019

Bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yayınladığı son tahminler ile bu sorunun yanıtını verdi. Yapılan tahminlerde bugün özellikle Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğlu Anadolu bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Yağmur yağacak mı? İşte 28 Mart 2019 Perşembe tahminleri...

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kastamonu kıyıları ve Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Muğla çevrelerinde yer yer gök gürültülü sağanak, Güney Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, İç ve Doğu bölgelerde güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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