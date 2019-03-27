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  • 28.03.2019 07:16
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 07:46

'da ilginç olay! Kayıp denilen 5 yaşındaki çocuk bakın nerede çıktı?

'ın Malkara ilçesinde akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Evde 5 yaşındaki kızlarını göremeyen çift küçük Y.S.'nin dışarı çıktığını sanarak her yerde aradı. Durumun polis ve zabıta ekiplerine bildirilmesi ile olay büyürken, kayıp olayının kısa süre sonra gerçek olmadığı ortaya çıktı.

KAYDET

Malkara'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde oturan çift, saat 19.30 sıralarında evde göremedikleri kızları Y.S.'nin dışarı çıktığını sanarak her yerde aradı ancak bulamadı. Kızlarının ayakkabılarını da kapı önünde göremeyen ve komşulara haber veren çift, belediyeye de giderek, çocuğunun kaybolduğu yönünde anons yaptırdı. Durumun bildirildiği polis ve zabıta ekipleri de mahalleye giderek, arama çalışması başlattı.

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