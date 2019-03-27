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  • 28.03.2019 06:36
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 06:36

'da korkutan ! 1 yaralı var

'nun Fatsa ilçesinde Dursun Çakmak'a ait olan evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevler bir anda büyürken evde bulunan Çakmak yaralı şekilde kurtarıldı.

Ordu'da korkutan yangın

'nun Fatsa ilçesinde çıkan ev ında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Yavaş Mahallesi'nde meydana geldi. Dursun Çakmak'a ait evde henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede yangın büyüdü ve alevler tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken olay anında evde bulunan Dursun Çakmak yaralandı. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Fatsa Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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