Van, Ağrı ve Hakkari'de kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının etkisini gösterdiği bölgede yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını büyük bir merakla araştırıyor. Van, Ağrı ve Hakkari'de yarın okullar tatil mi sorusu bu nedenle merak ediliyor. Peki, 26 Mart'ta Van, Ağrı ve Hakkari'de okullar tatil olacak mı? İşte son detaylar...

VAN VE HAKKARİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Van, Ağrı ve Hakkari Valilikleri'nden henüz okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelirse sizlerle paylaşacağız.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Sabah ve gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik vb. meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (60-80 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.