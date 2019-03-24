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  • 25.03.2019 06:54
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 06:54

Meteoroloji'den son dakika zirai don uyarısı! 25 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumuna ilişkin son dakika tahminlerini internet sitesinden yayınladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Sabah ve gece saatlerinde tarımsal faaliyetin olduğu bölgelerimizden Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu Bölgesinde orta kuvvette, yüksek rakımlı bölgelerde ise kuvvetli zirai don riski bulunmaktadır. Peki, haftanın ilk günü 'İstanbul'da hava nasıl olacak? Vatandaşların internet üzerinde arattığı 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı haberimizde. İşte 25 Mart 2019 Pazartesi gününe ilişkin hava raporu...

Meteoroloji'den o iller için kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Iğdır, Ş.Urfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

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