Meteoroloji'den son dakika zirai don uyarısı! 25 Mart İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bingöl, Ağrı, Muş, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Iğdır, Ş.Urfa ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusunda hafif, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

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