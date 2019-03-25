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  • 25.03.2019 21:15
  • Son Güncelleme: 25.03.2019 21:23

25 Mart Pazartesi sorgulama! belli oldu

'da heyecanlı bekleyiş son buldu. 25 Mart Pazartesi Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Peki, kazanan numaralar hangileri oldu? İşte sorgulama...

25 Mart On Numara sonuçları açıklandı

Her hafta pazartesi günleri çekilen 'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi bu haftanın şanslı numaralarını noter huzurunda belirledi. Şimdi birçok kişi bu haftanın kazanan numaralarını merak ediyor. İşte 25 Mart Pazartesi sorgulama...

25 MART PAZARTESİ ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara sonucu: 1 - 2 - 4 - 9 - 10 - 11 - 16 - 22 - 25 - 31 - 51 - 59 - 62 - 63 - 67 - 69 - 71 - 73 - 74 - 75 - 76 - 79

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır. İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

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