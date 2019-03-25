Alan Turing, İngiliz matematikçi, bilgisayar bilimcisi ve kriptologtur. Turing, bilgisayar biliminin kurucusu sayılmaktadır. 2. Dünya Savaşı esnasında çözdüğü şifreleme sistemi sayesinde milyonlarca insanın ölümüne engel olmayı başarmıştır. Peki, Alan Turing, 2. Dünya Savaşı'nda hangi şifrelemeyi çözerek milyonlarca insanın hayatını kurtarmıştır? İşte cevabı...

TURİNG, 2. DÜNYA SAVAŞI'NDA HANGİ ŞİFRELEMEYİ ÇÖZEREK MİLYONLARCA İNSANIN HAYATINI KURTARMIŞTIR?

Turing, Alman birliklerin iletişim için kullandığı şifreleme sistemi olan Enigma'yı çözecek ekipte önemli bir rol oynamıştır. Enigma, Alman bilim adamı Arthur Scherbius tarafından Birinci Dünya Savaşı sonlarında geliştirilmiş bir kod şifreleme makinesiydi.

Aslında Polonyalı matematikçiler Enigma'yı çözmeyi başarmış ve bunu İngiliz birlikleriyle paylaşmıştı. Esas problem, güvenlik önlemlerini artıran Almanların Enigma'nın şifreleme prensibini her gün değiştirmeye başlamasıyla başladı. Yani matematikçiler gün içerisinde şifrelemeyi çözene kadar Enigma'nın algoritması değişiyordu.

II. Dünya Savaşı sırasında Alman şifrelerinin kırılmasında çok önemli bir rol oynadığı için savaş kahramanı sayılmıştır. Ayrıca Manchester Üniversitesi'nde çalıştığı yıllarda, Turing makinesi denilen algoritma tanımı ile modern bilgisayarların kavramsal temelini atmıştır.

Adı ayrıca Princeton'da beraber çalıştığı tez hocası Alonzo Church ile geliştirdiği Church-Turing Hipotezi ile de matematik tarihine geçmiştir. Bu tez, bir algoritmayla tarif edilebilecek tüm hesaplamaların dört işlem, projeksiyon, eklemleme ve tarama operasyonları ile tarif edilebilecek hesaplamalardan ibaret olduğunu ifade eder. Bir matematiksel teorem olmaktan ziyade matematik felsefesi hakkında çürütülememiş bir hipotezdir.