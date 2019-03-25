Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu birçok yerde karşımıza çıkmıştır. Peki, bu tablonun sahibinin kim olduğunu biliyor muyuz? Tablonun sahibi aynı zamanda Kadıköy'ün ilk belediye başkanı olarak da bilinmektedir. İşte merakla araştırılan Kaplumbağa Terbiyecisi tablosunun sahibi ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanı kimdir sorusunun yanıtı...

KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ TABLOSUNUN SAHİBİ VE KADIKÖY'ÜN İLK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Cevap: OSMAN HAMDİ BEY

OSMAN HAMDİ BEY KİMDİR?

Osman Hamdi Bey 30 Aralık 1842 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Osmanlı arkeolog, müzeci, ressam ve Kadıköy'ün ilk belediye başkanıdır. Sakız Adası'ndan ufak yaşta evlatlık olarak gelen Rum asıllı Osmanlı sadrazamlarından İbrahim Ethem Paşa'nın oğlu, İstanbul Milletvekilli, Belediye Başkanı, müzeci, kimyager ve felsefeci Halil Ethem Bey ve nümizmat İsmail Galip Bey'in ağabeyidir.

İlk Türk arkeoloğu kabul edilir. Bağdat'ta ilk arkeolojik çalışmalarını yaptıktan sonra asıl gerekli yasanın çıkarılmasını sağlayarak ve tüm arkeolojik çalışmaların kontrolünü üstlenerek modern arkeoloji biliminin Osmanlı'da temellendirilmesini sağladı. En önemli arkeolojik kazısı 1887-1888'de gerçekleştirildiği Sayda Kral Mezarlığı (Lübnan) kazılardır. Bu kazılar sırasında dünyaca ünlü İskender Lahdi'ni bulmuştur.

Osman Hamdi Bey İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin 29 yıl müdürlüğünü yapmış ve müzeyi dünyanın sayılı müzeleri arasına ekletmiştir. Osman Hamdi Bey'i çağdaş Türk müzeciliğinin kurucusu sayanlar, bunu Osmanlı dönemindeki ilk Türk müze yöneticisi olmasıyla ve müzeyi geliştirmesiyle gerekçelendirirler.

Günümüzde varlığını Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak sürdüren Sanayi-i Nefise Mekteb-i Alisi'nin de kurucusudur. İlk Türk ressamlarından birisidir ve Türk resminde figürlü kompozisyon kullanan ilk ressam olarak tarihe geçmiştir.