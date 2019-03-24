Hadi Ailece bu akşam 19.30'da başlayacak. Birçok kişi merakla Hadi'nin ipucu sorusunu bekliyordu. Hadi'nin sosyal medya hesaplarından ipucu sorusu paylaşıldı. Hadi'den yapılan açıklamada, "Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart'ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Her yıl farklı temalarla kutlanan bu günün 2019 yılı için teması nedir biliyor muyuz?" ifadelerine yer verildi. İşte 24 Mart Hadi ipucu cevabı...

24 MART HADİ İPUCU CEVABI

Soru: "Uluslararası Dünya Su Günü her yıl 22 Mart'ta tatlısu kaynaklarının önemine dikkat çekmek ve tatlısu kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanılmasını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Her yıl farklı temalarla kutlanan bu günün 2019 yılı için teması nedir biliyor muyuz?"

CEVAP: Hedef: "Kimseyi Geride Bırakmamak"

DÜNYA SU GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ NEDİR?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 1993 yılında alınan kararla birlikte her yıl 22 Mart tarihi, Dünya Su Günü olarak kutlanmaktadır. 22 Mart tarihinin Dünya Su Günü olduğunu öğrenenler 22 Mart Dünya Su Günü'nün önemi nedir sorusuna yanıt aramaya başladı.

İlk kez 1992'de Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda önerilen "Dünya Su Günü", gerek BM üyelerinin, gerekse diğer dünya ülkelerinin giderek büyüyen temiz su sorununa dikkat çekmek, içilebilir su kaynaklarının korunması ve çoğaltılması konusunda somut adımlar atılmasının sağlanmasında teşvik olması amacıyla bu isme bir gün adamak anlamında oluşturuldu.