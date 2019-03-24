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  • 24.03.2019 18:55
  • Son Güncelleme: 24.03.2019 18:55

24 Mart 20.30 : , 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor?

bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Yarışma öncesinde birçok kişi nu araştırıyordu. Hadi'den yapılan açıklamaya göre ipucu sorusu ", 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor?" olarak belirlendi.

NASA, 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor?

Canlı bilgi yarışması 'de ipucu soruları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Hadi bu akşam saat 20.30'daki yarışmada 50 bin TL ödül dağıtacak. Hadi'den yapılan açıklamayla ipucu sorusu belli oldu. İpucu sorusu ", 2028 yılına kadar hangi gök cisminde kalıcı olmayı hedefliyor?" olarak belirlendi. İşte merakla araştırılan 24 Mart 20.30 nun yanıtı...

24 MART 20.30 HADİ İPUCU SORUSU

Soru: Bugünkü ipucumuz bilimsel keşiflerin sınırlarını genişletmeyi amaçlayan NASA'dan geliyor sevgili hadiciler. Nasa Yöneticisi Jim Brienstine'ın açıklamasına göre, uzay ajansı 2028 yılına kadar bir gök cismine düzenli olarak astronotlar göndermeyi ve orada kalıcı olarak kalmayı hedefliyor. Siz hangi gök cisminden bahsedildiğini biliyor musunuz?

CEVAP: AY

AY HAKKINDA

Ay, Dünya'nın tek doğal uydusudur. Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur. Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yani Dünya'nın çapının yaklaşık otuz katı kadardır. Ay'ın çapı 3.474 km'dir, bu da Dünya çapının dörtte birinden biraz fazladır.

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