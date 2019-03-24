KOÇ:

Yaşadığınız tecrübelerin sizin iyiliğiniz için var olduğunu düşünmelisiniz. Bu farkındalık ile olaylara yaklaşırsanız tahammülünüzün arttığını göreceksiniz. Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız. Hiçbir şeyi düşünmeden duygularınla harekete etmek istemen, yeni flört etmeye başladığın kişiyi de etkiliyor.