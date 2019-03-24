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  • Son Güncelleme: 24.03.2019 10:03

– 24 Mart 2019 Pazar

Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 24 Mart Pazar günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ:

Yaşadığınız tecrübelerin sizin iyiliğiniz için var olduğunu düşünmelisiniz. Bu farkındalık ile olaylara yaklaşırsanız tahammülünüzün arttığını göreceksiniz. Çevresel ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla aranızda güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bugün, daha davetkar olacaksınız. İsteklerinize sıkı sarılmalısınız. Hiçbir şeyi düşünmeden duygularınla harekete etmek istemen, yeni flört etmeye başladığın kişiyi de etkiliyor.

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