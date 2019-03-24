Canlı bilgi yarışması Eleq'te ipucu sorusu için heyecan sona erdi. Bugünkü yarışma için ipucu sorusu Eleq'in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Yapılan açıklamada, "Uyuşamayız seninle yollarımız ayrı/Sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi" dizelerini yazan şair kimdir biliyor musunuz? Hatta bir ipucu daha; bu şairimiz Garip Akımı diye adlandırılan Birinci Yeni topluluğunun da üyelerinden." ifadelerine yer verildi. İşte 24 Mart Eleq ipucu sorusu...

24 MART ELEQ İPUCU SORUSU

Soru: "Uyuşamayız seninle yollarımız ayrı/Sen ciğercinin kedisi ben sokak kedisi" dizelerini yazan şair kimdir biliyor musunuz? Hatta bir ipucu daha; bu şairimiz Garip Akımı diye adlandırılan Birinci Yeni topluluğunun da üyelerinden.

Cevap: ORHAN VELİ KANIK

ORHAN VELİ KANIK KİMDİR?

Orhan Veli Kanık, daha çok Orhan Veli olarak bilinen Türk şair. Melih Cevdet ve Oktay Rifat ile birlikte yenilikçi Garip akımının kurucusu olan Kanık, Türk şiirindeki eski yapıyı temelinden değiştirmeyi amaçlayarak sokaktaki adamın söyleyişini şiir diline taşıdı.

Şair otuz altı yıllık yaşamına şiirlerinin yanı sıra hikâye, deneme, makale ve çeviri alanında birçok eser sığdırdı. Yeni bir zevk ortaya çıkarabilmek için eski olan her şeyden uzak duran Orhan Veli, hece ve aruz ölçülerini kullanmayı reddetti. Kafiyeyi ilkel; mecaz, teşbih, mübalağa gibi edebi sanatları gereksiz bulduğunu açıkladı. "Geçmiş edebiyatların öğrettiği her şeyi, bütün geleneği atmak" amacıyla yola çıkan Kanık'ın bu arzusu şiirinde kullanabileceği teknik olanakları azaltsa da şair, ele aldığı konular, bahsettiği kişiler ve kullandığı sözcüklerle kendine yeni alanlar oluşturdu. Yalın bir anlatımı benimseyerek şiir dilini konuşma diline yaklaştırdı. 1941 yılında, arkadaşlarıyla birlikte çıkardıkları Garip adlı şiir kitabında bu fikirlerinin örnekleri olan şiirleri yayınlandı ve Garip akımının doğmasına sebep oldu. Bu akım özellikle 1940-1950 yılları arasında Cumhuriyet dönemi şiirinde büyük etki bıraktı. Garip şiiri hem yıkıcı hem de yapıcı özelliğiyle Türk şiirinde bir mihenk taşı kabul edilir.