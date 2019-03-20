Kadere bak! Gamze mezarda İlayda hapiste...

Arkadaşının ölümüne neden olan genç kız, 5 yıl hapis cezası aldı. 2017'nin Temmuz ayında yaşanan olayda, İlayda Kılıç, Yaren Su Ş. (18) ve Gamze Yılbaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek isterken kaza yaptı. İlayda Kılıç'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yaşanan olayda Gamze Yılbaş olay yerinde öldü, arkadaşları ise ağır yaralandı. Sürücü İlayda Kılıç hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan dava açıldı. Dün gerçekleşen duruşmada İlayda Kılıç, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taraflar, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.
- Yaşam
- 20.03.2019
- Gazete
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