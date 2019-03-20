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Gizemli yardımsever bu kez 'de ortaya çıktı...

Beyoğlu ve ’deki fakir fukaralara yardım dağıtan , bu kez sınır ötesinde ortaya çıktı. Gizemli hayırsever, terör örgütlerinden temizlenen ’nin kuzeyindeki ailelerin kapısına içi para dolu zarf bıraktı.

Hızır harekatı
Türkiye, esrarengiz yardımsever 'a odaklandı. Bir hayırsever, İstanbul Beyoğlu ve 'deki yardıma muhtaçların kapısına içinde bin lira bulunan zarflar bıraktı. Kapıda zarfla karşılaşan vatandaşlar şaştı kaldı. Fakir fukaranın "Hızır" adını verdiği hayırseverin kimliğine ulaşılamadı.



'AFRİN' SANA
Gizemli Hızır, bu kez sınır ötesinde iyilik saçtı. 'nin merak ettiği hayırsever, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen 'nin kuzeyine zarf operasyonu yaptı. Azez, Çobanbey ve Afrin'de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar dağıttı. Afrin'in Kastel Cindo Köyü'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, zarfı görünce sevinçten gözyaşlarını tutamadı.



Kapıda para dolu zarfla karşılaşan Suriyeliler, hayırsevere dua etti.


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