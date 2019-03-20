Türkiye, esrarengiz yardımsever Hızır'a odaklandı. Bir hayırsever, İstanbul Beyoğlu ve Başakşehir'deki yardıma muhtaçların kapısına içinde bin lira bulunan zarflar bıraktı. Kapıda zarfla karşılaşan vatandaşlar şaştı kaldı. Fakir fukaranın "Hızır" adını verdiği hayırseverin kimliğine ulaşılamadı.
'AFRİN' SANA
Gizemli Hızır, bu kez sınır ötesinde iyilik saçtı. Türkiye'nin merak ettiği hayırsever, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyine zarf operasyonu yaptı. Azez, Çobanbey ve Afrin'de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar dağıttı. Afrin'in Kastel Cindo Köyü'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, zarfı görünce sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
Kapıda para dolu zarfla karşılaşan Suriyeliler, hayırsevere dua etti.
'AFRİN' SANA
Gizemli Hızır, bu kez sınır ötesinde iyilik saçtı. Türkiye'nin merak ettiği hayırsever, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyine zarf operasyonu yaptı. Azez, Çobanbey ve Afrin'de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar dağıttı. Afrin'in Kastel Cindo Köyü'nde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, zarfı görünce sevinçten gözyaşlarını tutamadı.
Kapıda para dolu zarfla karşılaşan Suriyeliler, hayırsevere dua etti.
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