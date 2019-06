İstanbul Hasköy'de insanlığın ölmediği kanıtlandı. Gecekondu semti Hasköy, "Hızır" haberiyle çalkalandı. Esrarengiz bir hayırsever, çalışanları aracılığıyla, 1 aydır fakirlerin kapılarına zarf bıraktı. Kapıyı açtıklarında içinde bin lira bulunan zarfla karşılaşanlar şaşırdı.Hasköy sakinleri, 'Hızır'ın kimliğini merak ediyor.​ Herkes , "Hızır" adını verdikleri gizemli hayırsever i aradı. Ancak fakirin dostu olan 'Hızır'ın kimliğine ulaşılamadı. Şimdiye kadar 20 gecekonduya yardım zarfı bırakıldığı ortaya çıktı. Hasköy Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde kahvehane işleten Mustafa Bilgin, "Hızır, keşke her ay fakirlere yardım etse" ifadesini kullandı. Mahalleliler ise kendi aralarında "Sana bugün zarf geldi mi?" diye konuşmaya başladıklarını anlattı. Bazıları, zarf beklentisiyle her sabah merakla kapıyı açtıklarını açıkladı. Hasköylüler, "Neredesin sen?" dedikleri yardımsevere dua ettiklerini vurguladı.Mahalle sakinleri, Haber Müdürümüz Mevlüt Yüksel'e konuştu. İyilik yapıp da kalbine gizleyenleri rabbim her iki Cihan'da korusun.İnsanlığın Has'ı...Hızır Acil!Üzümünü yesinler bağını sormasınlar.Bize de bekleriz.Kral bir hareket!Bize de kapıya fatura bırakıyorlar.Gönlü güzel insan. Beyoğlu 'na Hızır gelmiş!İnsanlık adına umutlandım.Böyle melek kalpli insanlar olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelme İyilik böyle yapılır işte.Allah razı olsun.