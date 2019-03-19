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  • 20.03.2019 02:35
  • Son Güncelleme: 20.03.2019 02:35

'da bir kişinin yeni aldığı otomobil test esnasında yandı

'da bir kişi, yeni aldığı ikinci el otomobilin klimasının çalışıp çalışmadığını denerken çıkan da araç kullanılamaz hale geldi.

Sabah satın almıştı... Alev topuna döndü

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi kapalı semt pazarı alanında ismi öğrenilemeyen bir kişi, dün sabah saatlerinde 'dan aldığı ikinci el otomobilin aksamlarını kontrol etmek istedi.

Klimasını çalıştırdığı otomobilin aniden alev alması üzerine kendisini dışarı atan otomobil sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Ekipler olay yerine gelerek ı kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan olayı görerek semt pazarı alanına gelenler, yangını cep telefonlarıyla kaydetti.

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