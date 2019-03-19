Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi kapalı semt pazarı alanında ismi öğrenilemeyen bir kişi, dün sabah saatlerinde Diyarbakır'dan aldığı ikinci el otomobilin aksamlarını kontrol etmek istedi.
Klimasını çalıştırdığı otomobilin aniden alev alması üzerine kendisini dışarı atan otomobil sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi.
Ekipler olay yerine gelerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı.
Öte yandan olayı görerek semt pazarı alanına gelenler, yangını cep telefonlarıyla kaydetti.
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