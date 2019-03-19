Google 20 Mart Çarşamba günü Doodle'ına İlkbahar Gündönümünü ekledi. Google'ın yeni Doodle'ını gören birçok kişi şimdi büyük bir merakla İlkbahar Gündönümü ne demek sorusuna yanıt arıyor. İşte İlkbahar Gündönümüne dair merak edilen detaylar...

İLKBAHAR GÜNDÖNÜMÜ NE DEMEK?

İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90 derecelik açıyla düşer. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.





21 MART'TA NELER OLUR?

Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur. Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

21 MART VE 23 EYLÜL EKİNOKSLARININ ORTAK ÖZELLİKLERİ

* Güneş ışınları her iki yarımküreye aynı açılarla gelir.

* 21 Mart tarihinden 23 Eylül tarihine kadar ışınlar Ekvator'un kuzeyindeki noktalara dik geldiğinden Kuzey Yarımküre'de gündüzler, Güney Yarımküre'den daha uzundur. 23 Eylül'den 21 Mart'a kadar ise Güney Yarımküre'deki gündüzler Kuzey Yarımküre'den daha uzundur.

* Güneş ışınları Ekvator'a dik gelir.

* Dünyadaki durgun sularda gel-git genliği artar.

* 21 Mart Kuzey Kutup Noktası'nda, 23 Eylül ise Güney Kutup Noktası'nda 6 aylık gündüzün başlangıç tarihleridir. Güneş, ekinokslarda tam doğudan doğup tam batıdan batar.

* Güneş'ten her iki yarımküreye gelen enerji miktarı eşit olmasına rağmen, sıcaklık birikiminin farklı olması nedeniyle, sıcaklıklar eşit değildir.

* Güneş ışınları kutup noktalarına teğet geçtiğinden, aydınlanma dairesi kutup noktaları üzerinde oluşmuştur. Kutuplarda alacakaranlık yaşanır.

* Her iki yarımkürede bahar mevsimlerinin başlangıcıdır. 21 Mart Kuzey Yarımküre'nin ilkbaharı, Güney Yarımküre'nin sonbaharıdır. 23 Eylül Güney Yarımküre'nin ilkbaharı, Kuzey Yarımküre'nin sonbaharıdır.

* Aynı meridyen üzerindeki tüm noktalarda Güneş aynı anda doğup aynı anda batar.

* Tüm dünyada gece ve gündüz süreleri eşittir.