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  • 19.03.2019 21:16
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 21:18

Başkan Erdoğan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Oyuncusu Ebru Çam'ın mesajına kayıtsız kalmadı

Başkan , twitter üzerinden kendisine yazan Tekerlekli Sandalye Basketbol Milli Oyuncusu Ebru Çam'ın mesajına kayıtsız kalmadı.

Başkan Erdoğan o mesaja kayıtsız kalmadı

Başkan , Ebru Çam isimli milli sporcunun yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmadı ve Twitter üzerinden yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, Ebru Çam'ın yazdığı "Off Başkanım @RT_Erdogan bu nasıl duygusal bi ortam böyle.. Üzüldüm valla orda olmadığıma gözlerim doldu. "bu güller senin için, bu gönül ikimizin..."" mesaja, "Ebru kardeşim, "Hiç üzülme ağlama, sen gülümse daima..." Ankara mitingimize bekliyorum." sözleriyle yanıt verdi.

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