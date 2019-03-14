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  • 14.03.2019 23:38
  • Son Güncelleme: 14.03.2019 23:38

Başkan Erdoğan isimli gencin paylaşımına 'dan yanıt verdi

Başkan , isimli gencin "Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; her gün iki üç ili nasıl geziyor?" paylaşımına 'dan yanıt verdi. Erdoğan, "Berk Can kardeşim, 'Aşkınan çalışan yorulmaz.'"  ifadesini kullandı.

Başkan Erdoğan Berk Can isimli gencin paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi

Başkan , isimli gencin yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmadı ve üzerinden yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, ""Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz." Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz. 🙂👋" ifadesini kullandı." ifadesini kullandı.

BERK CAN'IN PAYLAŞIMI
"Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim. @RT_Erdogan"

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