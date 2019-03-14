Başkan Erdoğan Berk Can isimli gencin paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Berk Can isimli gencin yaptığı paylaşıma kayıtsız kalmadı ve Twitter üzerinden yanıt verdi.

Başkan Erdoğan, ""Berk Can kardeşim, "Aşkınan çalışan yorulmaz." Milletimizle kucaklaşmak bize yorgunluk değil, ancak mutluluk getirir. Bir gün inşallah bir miting temposu içerisinde görüşürüz. 🙂👋" ifadesini kullandı." ifadesini kullandı.

BERK CAN'IN PAYLAŞIMI

"Ben evden okula hatta markete gittiğimde yoruluyorum; Cumhurbaşkanımız her gün iki üç ili nasıl geziyor? Bu nasıl bir enerjidir. Bir gün içerisinde neler yaptığını, bu kadar programa nasıl yetiştiğini, yanında olup görmek isterdim. @RT_Erdogan"