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  • 19.03.2019 23:41
  • Son Güncelleme: 19.03.2019 23:41

'de korkunç ! Ölü ve yaralılar var

'de TIR'la plakalı bir otomobilin  çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Güvenlik tedbiri alınan olay yerine gelen Müdürü   de yla ilgili bilgi aldı.

Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale- karayolunda, Halil Gül'ün kullandığı 34 REN 18 plakalı TIR, Karahıdır köyü kavşağında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek Salman Hassan idaresindeki plakalı bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan her iki araç şarampole devrildi.

da ilk belirlemelere göre, çarpışmadan bir süre sonra yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Hassan ile isimleri belirlenemeyen yabancı uyruklu 2 kişi yaşamını yitirdi.

TIR'dan yaralı kurtulan şoför, eşi Zeliha ve oğlu Mustafa Gül ile otomobilde yaşamlarını yitirenlerin cenazeleri, UMKE ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçlardan çıkarıldı.

Ambulanslarla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi.

Güvenlik tedbiri alınan olay yerine gelen Müdürü de kazayla ilgili bilgi aldı.

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