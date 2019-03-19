Türk Dil Kurumu, Türkçe'yi incelemek ve gelişmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur. Kurum, başkent Ankara'da yer almaktadır. Şu sıralar vatandaşların merak ettiği konular arasında Türk Dil Kurumu'nun kurulduğu tarih yer alıyor. Peki, Türk Dil Kurumu hangi tarihte kuruldu? İşte o sorunun yanıtı...

TÜRK DİL KURUMU HANGİ TARİHTE KURULDU?

CEVAP: Türk Dil Kurumu, 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan kurumdur. TDK, Türk dili üzerine çalışmaların yapılıp yayımlandığı bir merkezdir.

TÜRK DİL KURUMU'NUN TARİHÇESİ

Kurum "Türk Dili Tetkik Cemiyeti" adı ile 12 Temmuz 1932'de Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, devletten ayrı bir dernek olarak kurulmuştur. Kurumun kurucuları, hepsi de milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları olan Samih Rifat Bey, Ruşen Eşref, Celâl Sahir ve Yakup Kadri'dir. Kurumun ilk başkanı Samih Rifat Bey'dir. Türk Dili Tetkik Cemiyeti'nin gereği, "Türk dilinin öz güzelliğini ve varsıllığını ortaya çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek" olarak belirlenmiştir. Atatürk'ün sağlığında 1932, 1934 ve 1936 yıllarında yapılan üç kurultayda hem kurumun yönetim organları seçilmiş, hem dil siyaseti belirlenmiş, hem de bilimsel bildiriler sunulup tartışılmıştır.

TÜRK DİL KURUMU'NUN AMAÇLARI

Türkçe'yi bilim, kültür, edebiyat ve öğretim dili olarak geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

Türkçe'nin her alanda doğru, güzel ve etkili kullanılmasına katkıda bulunmak.

Türk dilinin zenginliklerinin korunup işlenerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak.

Akademik altyapıyı ve kurumsal donanımı güçlendirerek kurumun Türk dili alanındaki bilimsel yetkinliğini ortaya koymak.