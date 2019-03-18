Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 18.03.2019 10:22
  • Son Güncelleme: 18.03.2019 10:22

'de operasyonu

'de, terör örgütü 'a yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü 'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKocaeli'de DEAŞ operasyonu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri