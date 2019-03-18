Kocaeli'de DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın hedef ve ideolojisi doğrultusunda faaliyette bulundukları iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Kentte düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
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