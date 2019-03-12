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  • 13.03.2019 07:08
  • Son Güncelleme: 13.03.2019 07:08

'da operasyonu: 14 gözaltı

Yurtdışında terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Zanlıların DEAŞ'ın ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, 'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Ankara'da DEAŞ operasyonu

Yurtdışında terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlı, ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

DEAŞ terör örgütü adına ile Irak'ta faaliyet gösterdikleri ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 14 yabancı uyruklu zanlıyı takibe alan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyen ekipler, zanlıların tamamını gözaltına aldı.

Zanlıların DEAŞ'ın Suriye ve Irak'taki yapılanmasında çeşitli kademe ve görevlerde yönetici olarak görev aldıkları, 'de örgüte müzahir olan kişilerle irtibatlı oldukları belirlendi.

Sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürülen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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