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Müstak'bela' damat!

’da öfkeli genç, evlenmelerine karşı çıkan kız arkadaşının babasını kurşunladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı

Müstak'bela' damat!
Kız arkadaşının babasını vuran şüpheli yakalandı. Olay önceki gün 'da yaşandı. Hasan Ö. (19), kız arkadaşı N.H.'yi ailesinden istedi. Baba İbrahim H. (43), vermedi. Genç adam, pompalı tüfeğini yanına alarak İbrahim H.'nin çalıştığı markete gitti. Adam kaçmaya başladı. Hasan Ö., İbrahim H.'yi sağ bacağı ve ayağından vurup, kaçtı. Hastaneye kaldırılan talihsiz adam tedavi altına alındı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet güçleri, şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.



Hasan Ö. "N.H. ile evlenmek istedim. Ancak babası bu duruma rıza göstermedi. Ben de bu durumu konuşmak için markete gittim. Orada tartışınca bu olay gerçekleşti" diye konuştu. Genç adliyeye sevk edildi.




Yaralı baba, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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