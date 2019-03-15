Cuma namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta cuma günü öğle vakti cemaat halinde cuma namazı idrak ediliyor. Allah'ın Müslümanlar'a özel kıldığı cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı öncesinde camiler hazırlandı. Cuma namazı öncesi okunacak hutbe de belli oldu. Peki, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? İşte 15 Mart il il cuma namazı vakti...
CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
15 Mart İstanbul cuma saati: 13.18
15 Mart Ankara cuma saati: 13.03
15 Mart İzmir cuma saati: 13.26
15 Mart Bursa cuma saati: 13.18
|İL
|ÖĞLE
|ADANA
|12:53
|ADIYAMAN
|12:41
|AFYONKARAHİSAR
|13:12
|AĞRI
|12:22
|AMASYA
|12:51
|ANKARA
|13:03
|ANTALYA
|13:11
|ARTVİN
|12:27
|AYDIN
|13:23
|BALIKESİR
|13:23
|BİLECİK
|13:14
|BİNGÖL
|12:32
|BİTLİS
|12:26
|BOLU
|13:08
|BURDUR
|13:13
|BURSA
|13:18
|ÇANAKKALE
|13:29
|ÇANKIRI
|13:00
|ÇORUM
|12:54
|DENİZLİ
|13:18
|DİYARBAKIR
|12:33
|EDİRNE
|13:28
|ELAZIĞ
|12:37
|ERZİNCAN
|12:36
|ERZURUM
|12:29
|ESKİŞEHİR
|13:12
|GAZİANTEP
|12:45
|GİRESUN
|12:41
|GÜMÜŞHANE
|12:36
|HAKKARİ
|12:19
|HATAY
|12:50
|ISPARTA
|13:12
|MERSİN
|12:56
|İSTANBUL
|13:18
|İZMİR
|13:26
|KARS
|12:22
|KASTAMONU
|12:59
|KAYSERİ
|12:52
|KIRKLARELİ
|13:25
|KIRŞEHİR
|12:58
|KOCAELİ
|13:14
|KONYA
|13:04
|KÜTAHYA
|13:14
|MALATYA
|12:41
|MANİSA
|13:24
|KAHRAMANMARAŞ
|12:46
|MARDİN
|12:31
|MUĞLA
|13:21
|MUŞ
|12:28
|NEVŞEHİR
|12:55
|NİĞDE
|12:55
|ORDU
|12:43
|RİZE
|12:32
|SAKARYA
|13:12
|SAMSUN
|12:49
|SİİRT
|12:26
|SİNOP
|12:54
|SİVAS
|12:46
|TEKİRDAĞ
|13:24
|TOKAT
|12:48
|TRABZON
|12:35
|TUNCELİ
|12:36
|ŞANLIURFA
|12:39
|UŞAK
|13:17
|VAN
|12:21
|YOZGAT
|12:55
|ZONGULDAK
|13:07
|AKSARAY
|12:58
|BAYBURT
|12:33
|KARAMAN
|13:01
|KIRIKKALE
|13:00
|BATMAN
|12:30
|ŞIRNAK
|12:24
|BARTIN
|13:05
|ARDAHAN
|12:23
|IĞDIR
|12:18
|YALOVA
|13:17
|KARABÜK
|13:04
|KİLİS
|12:46
|OSMANİYE
|12:49
|DÜZCE
|13:09
CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?
Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.
Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah "Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfünden rızk isteyin Allah'ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz."(Cuma 9-10) buyurmuştur.
Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.
Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.
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