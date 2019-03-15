Cuma namazı saati, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Her hafta cuma günü öğle vakti cemaat halinde cuma namazı idrak ediliyor. Allah'ın Müslümanlar'a özel kıldığı cuma günü öğle vakti kılınan cuma namazı öncesinde camiler hazırlandı. Cuma namazı öncesi okunacak hutbe de belli oldu. Peki, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da cuma namazı saati kaçta? İşte 15 Mart il il cuma namazı vakti...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

15 Mart İstanbul cuma saati: 13.18

15 Mart Ankara cuma saati: 13.03

15 Mart İzmir cuma saati: 13.26

15 Mart Bursa cuma saati: 13.18

İL ÖĞLE ADANA 12:53 ADIYAMAN 12:41 AFYONKARAHİSAR 13:12 AĞRI 12:22 AMASYA 12:51 ANKARA 13:03 ANTALYA 13:11 ARTVİN 12:27 AYDIN 13:23 BALIKESİR 13:23 BİLECİK 13:14 BİNGÖL 12:32 BİTLİS 12:26 BOLU 13:08 BURDUR 13:13 BURSA 13:18 ÇANAKKALE 13:29 ÇANKIRI 13:00 ÇORUM 12:54 DENİZLİ 13:18 DİYARBAKIR 12:33 EDİRNE 13:28 ELAZIĞ 12:37 ERZİNCAN 12:36 ERZURUM 12:29 ESKİŞEHİR 13:12 GAZİANTEP 12:45 GİRESUN 12:41 GÜMÜŞHANE 12:36 HAKKARİ 12:19 HATAY 12:50 ISPARTA 13:12 MERSİN 12:56 İSTANBUL 13:18 İZMİR 13:26 KARS 12:22 KASTAMONU 12:59 KAYSERİ 12:52 KIRKLARELİ 13:25 KIRŞEHİR 12:58 KOCAELİ 13:14 KONYA 13:04 KÜTAHYA 13:14 MALATYA 12:41 MANİSA 13:24 KAHRAMANMARAŞ 12:46 MARDİN 12:31 MUĞLA 13:21 MUŞ 12:28 NEVŞEHİR 12:55 NİĞDE 12:55 ORDU 12:43 RİZE 12:32 SAKARYA 13:12 SAMSUN 12:49 SİİRT 12:26 SİNOP 12:54 SİVAS 12:46 TEKİRDAĞ 13:24 TOKAT 12:48 TRABZON 12:35 TUNCELİ 12:36 ŞANLIURFA 12:39 UŞAK 13:17 VAN 12:21 YOZGAT 12:55 ZONGULDAK 13:07 AKSARAY 12:58 BAYBURT 12:33 KARAMAN 13:01 KIRIKKALE 13:00 BATMAN 12:30 ŞIRNAK 12:24 BARTIN 13:05 ARDAHAN 12:23 IĞDIR 12:18 YALOVA 13:17 KARABÜK 13:04 KİLİS 12:46 OSMANİYE 12:49 DÜZCE 13:09

CUMA GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.

Cuma gününün önemi hakkında Yüce Allah "Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah'ın lütfünden rızk isteyin Allah'ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz."(Cuma 9-10) buyurmuştur.

Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür. Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar. Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir.

Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani; günlerin itibarlısı, efendisi de denir. Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.