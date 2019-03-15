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  • Son Güncelleme: 15.03.2019 10:40

nerede? Avrupa ! 15 Mart ipucu sorusu ve cevabı

, ipucu sorusunda yer aldı. 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçilen bu köy, Türkiye'de leylek gözlemi yapılan ilk ve tek köydür. Peki, sorusu olan Avrupa ? İşte 15 Mart ve yanıtı...

Avrupa Leylek Köyü nerede?

ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışmada ödül 10 bin TL olacak. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Bugünkü ipucumuz Uluabat Gölü'nün kenarında yer alan şirin bir köy hakkında sevgili hadiciler. Burası Türkiye'de leylek gözlemi yapılan ilk ve tek köy olduğu için 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından seçilmiş. Bu köyün hangi illimize bağlı olduğuna dair bir bilginiz var mı?" denildi. Peki, Avrupa ? İşte 15 Mart sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (15 MART 2019)

Soru: Avrupa Leylek Köyü nerede?

Cevap: BURSA ESKİKARAAĞAÇ KÖYÜ

Eskikaraağaç, Bursa ilinin Karacabey ilçesine bağlı bir mahalledir. Burası Türkiye'de leylek gözlemi yapılan ilk ve tek köy olduğu için 2011 yılında Avrupa Tabiat Mirası Vakfı tarafından Avrupa Leylek Köyü seçilmiştir. Tarihi Rum mahallesidir. Orijinal ismi Gilyos'tur. Daha sonra bu isim Rum'ları çağırıştırmasın diye Eskikaraağaç olarak değiştirilmiştir. Eskikaraağaç köyünde her yıl Haziran ayında 'Uluslararası Leylek Festivali' düzenleniyor.

Leylek köyü bulunduran ülkeler; Macaristan, Slovakya, Polonya, Bulgaristan, İspanya, Slovenya, Hırvatistan, Yunanistan, Almanya, Makedonya, Sırbistan, Romanya, Avusturya ve İsviçre.

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