BİM aktüel ürünler kataloğu ile Cuma kampanyaları açıklandı. Bugünden itibaren satışa çıkan kataloğun en dikkat çeken ürünleri arasında züccaciye yer alıyor. Hanımları yakından ilgilendiren katalogda tabak çeşitleri, mutfak için plastik ürünler ve toz torbasız süpürge ve birçok ürün müşterilerin beğenisine sunuldu. Peki, BİM'de bu hafta indirimli olarak neler satılacak? İşte BİM 15 Mart aktüel ürünler kataloğu listesi...

Paslanmaz çelikten üretilmiş, kalitesi ile ön plana çıkan Hisar Optima 24 Parça Çatal Kaşık Bıçak Takımı 139,90 TL. Paslanmaz çelikten üretilmiş Hisar Optima Dublin Çaydanlık 89,90 TL. Düzenleyici Tel Sepet 29,90 TL. Kanca ve Duvar Rayı 19,90 TL. Paşabahçe 6'lı Gastroboutique Kase 9,95 TL. Lava Döküm Tava 56,90 TL. Lav Tekli Olive Servis Tabağı 2,25 TL. Farklı renklerde Küçük Boy Plastik Kayık Tabak 1,25 TL.