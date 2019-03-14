BİM aktüel ürünler! BİM 15 Mart 2019 Cuma indirimleri belli oldu!
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. 15 Mart BİM kataloğu ile indirimli ürünlerde belli oldu. Samsung Galaxy j7 Prime 2 cep telefonu, toz torbasız süpürge, bisiklet, yatak örtüsü gibi birçok ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünleri haberimizde derledik. Peki, BİM'de bu hafta neler var? İşte 15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu...
14.03.2019 15:21
- Son Güncelleme: 14.03.2019 15:21
BİM aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Cuma indirimleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak olan BİM'in yayınladığı katalogda birçok ürün dikkat çekiyor. Züccaciye ürünlerinin ağırlık verildiği katalogda, bisiklet ve saç kurutma makinesi de yer alıyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler var? İşte 15 Mart BİM aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...
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