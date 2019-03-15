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Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

Bu test gerçekten bu kadar zorlu mu? İnternette yayınlanan bu zeka testleri, kullancılara zor anlar yaşatıyor. Detayların doğru cevabı söylediği ve sadece bu detayları görebilenlerin çözebildiği 10 soruluk beyin egzersizi sosyal medya kullanıcıları arasında oldukça popüler. Hadi gelin çözmeye çalışanlarada zor anlar anlar yaşatan testlere birlikte bakalım. NOT: Cevaplar sonda.

15.03.2019 12:24 - Son Güncelleme: 15.03.2019 12:29
Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

1. Adamın karısı hangisi?

Hastanede yatan 3 hasta içinde ortadaki adamın karısı A veya B'den hangisidir?

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

2. Hangisi hapiste yeni?

Resimdeki mahkumlardan hangisi hapishaneye yeni girmiştir?

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

3. Hangisinin iki tane sevgilisi var?

Görüş günündeki iki mahkumdan bir tanesinin iki sevgilisi var. Sizce hangisi?

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

4. Hangisi yalan söylüyor?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?

Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

5. Oyuncağı kim çaldı?

Bu resimdekilerden bir tanesi arkadaki dükkandan oyuncak çaldı. Hırsız kim? (İpucu: Küçük çocuk değil)

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