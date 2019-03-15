Zekanız ortalamanın üzerinde mi? Bu testi toplumun sadece bir kısmı çözebiliyor!

4. Hangisi yalan söylüyor?

Bir araba kazasında hafızasını kaybeden adam haftalar süren komadan çıktıktan sonra yanına iki kadın gelir. kadınlardan bir tanesi onunla evli olduğunu söylerken diğeri çocukları olduğunu iddia etmektedir. Kadınlardan hangisi yalan söylüyor?